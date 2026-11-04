Асен Николов: Спечелихме, защото се борихме докрай

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов отличи борбеността на своя отбор при поредната победа във ФИБА Къп.

Пловдивчани спечелиха домакинството си на Нефтчи със 76:72.

"Борихме се, въпреки че не играхме най-добрия си баскетбол. Нефтчи е доста силен противник, който ограничи нашата игра. Спечелихме, благодарение на това, че се борихме докрай", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Наставникът е благодарен за подкрепата от феновете, които помагат на отбора да печели.

"С играта, която показахме, без подкрепата на нашите фенове, нямаше да спечелим", смята Николов.

Вижте цялото интервю във видеото.