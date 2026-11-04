Асен Николов: Спечелихме, защото се борихме докрай

Старши треньорът на Локомотив Пловдив отличи борбеността и фенската подрепа при успеха над Нефтчи.
Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов отличи борбеността на своя отбор при поредната победа във ФИБА Къп.
Пловдивчани спечелиха домакинството си на Нефтчи със 76:72.
"Борихме се, въпреки че не играхме най-добрия си баскетбол. Нефтчи е доста силен противник, който ограничи нашата игра. Спечелихме, благодарение на това, че се борихме докрай", сподели той след срещата в интервю за БНТ.
Наставникът е благодарен за подкрепата от феновете, които помагат на отбора да печели.
"С играта, която показахме, без подкрепата на нашите фенове, нямаше да спечелим", смята Николов.
Вижте цялото интервю във видеото.