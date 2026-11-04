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Локомотив Пловдив се поизпоти срещу азербайджанци във ФИБА Къп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
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Действащият вицешампион в НБЛ продължава да трупа победи при дебюта си в турнира.

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Локомотив Пловдив пътя към втори пореден верен ход във ФИБА Къп. Действащите вицешампиони в НБЛ оцеляха срещу Нефтчи със 76:72 в среща от петия кръг, която се изигра в зала "Сила". Успехът на състава, воден от Асен Николов, не дойде лесно, тъй като имаше няколко критични моменти, но в края издържа и нанесе пето последователно поражение за баскетболистите на Константинос Василиадис във втория по сила турнир, организиран от ФИБА.

В игра за "смърфовете" се завърна Айзея Томпсън, но от групата липсваше Евгени Хаджирусев.

"Черно-белите" се намират на третото място във временното класиране, а азербайджанците продължават без успех и имат пет поражения на сметката си. На 11 ноември (сряда) Локомотив ще има домакинство на ВЕФ Рига, докато Нефтчи ще приеме Миконос.


По-доброто движение на топката, комбинирано с точните стрелби на Алекса Степанович, Шакийл Прайс и Зак Хикс, тласнаха гостите към едоноличното водачество в началните минути. Домакините трудно намираха себе си, особено в офанзивен план, което предостави възможността на азербайджанците да се отскубнат с 6 точки в края на дебютния период.

„Черно-белите“ взеха мерки за начало на следващата десетка, за да провокират обрата. Отборът от Баку си припомни за момент вкуса на водачеството, но промяната в защита, комбинирана с индивидуалните действия на Томислав Минков, Дъвъръл Рамзи и Сайкуон Джеймисън, доведоха до нов подем и това „смърфовете“ да се приберат в съблекалнята при 36:30.

Гостите нямаха намерение да развяват бялото знаме и тези думи се потвърдиха при откриването на второто полувреме, когато убиха ритъма на своя съперник ,а Хикс и Степанович бяха основните заподозрени за поредния обрат. Джомароу Браун се оказа единственият лъч за тима от Пловдив и почти собственоръчно върна надеждите му, но азербайджанците си издействаха 3-точков актив след 30 минути игрово време.

Стрелбата зад дъгата бе добър приятел на обора от Баку и в откриващите моменти от заключителната четвърт, за да запази аванса си чрез Прайс и Хикс. Браун и Джеймисън събудиха актуалните вицешампиони, които материализираха този подем в нов развой на събитията. Прайс постави равенството на таблото, но Рамзи и Браун успокоиха домакините с 4 поредни точки, повеждайки именно с толкова при оставащи 12 секунди. Точен шут зад дъгата на Хикс с 4 секунди, оставащи на часовника, даде последни надежди на гостите за минус 2, но Айзея Томпсън реши всичко от наказателната линия нападение по-късно.

Джомароу Браун отново бе двигателят на Локомотив със своите 27 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Айзея Томпсън се отчете с 14 и 8 борби, Дъвъръл Рамзи приключи с 13 и 5 асистенции. Сайкоун Джеймисън регистрира 12 и 9 овладени под двата ринга топки.

Алекса Степанович се открои за Нефтчи с 23 точки, 9 борби и 6 асистенции. Зак Хикс финишира със 17 и 10 овладени под двата ринга топки, Шакийл Прайс има 15, 5 овладени под двата коша топки и 9 систенции. Улас Тургут наниза 10 точки.

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#БК Нефтчи #ФИБА Къп 2026/2027 #БК Локомотив Пловдив

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