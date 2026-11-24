Портланд Трейл Блейзърс измъкна победата срещу Филаделфия 76ърс със 128:111 като гост след силна заключителна четвърт в мач от Националната баскетболна асоциация (НБА). Тимът от щата Орегон нанесе четвърто поражение на съперника си от началото на сезона, който все още е едноличен лидер в Източната конференция с баланс 14/4, докато Трейл Блейзърс са седми на запад с 11/6.

След равностойни първи три четвъртини, гостите отвориха разлика от 10 точки за пръв път в началото на заключителната част, а пет минути преди края авансът им се увеличи до 20. Така три от четирите загуби до момента на Сиксърс са с разлика от поне 17 точки.

Дени Авдия отбеляза 31 точки и вкара 5 от 19-те тройки на Портланд, Донован Клинган допринесе с дабъл-дабъл от 15 точки и 18 борби, а Деймиън Лилард и Джру Холидей вкараха по 18 точки.

ЛеБрон Джеймс записа 23 точки за домакините, които бяха без Джоел Ембийд. Тайрийз Макси се отчете с 22 точки, а Джейлън Браун се завърна в игра след два пропуснати мача с 20 точки.

Минесота Тимбъруулвс надигра Бруклин Нетс със 142:116 в мач, в който Джейдън Макданиелс записа рекордни показатели за кариерата си - 34 точки. Крилото на "вълците" вкара 12 от 16 стрелби и беше безгрешен от тройката с четири успешни опита. Той също така се отчете с 10 точки и 6 асистенции, с които оформи дабъл-дабъл.

Джулиъс Рандъл се изправи срещу бившия си отбор за пръв път, откакто Минесота го изпрати в Бруклин през лятото. След два сезона с Тимбъруулвс, той бе част от размяна на играчи между четири отбора, която включваше ЛаМело Бол от Шарлът Хорнетс в посока Минесота. Бол отбеляза 17 точки за новия си отбор, докато Рандъл реализира 29 точки за Бруклин.

Лука Дончич поведе Лос Анджелис Лейкърс към успех срещу Юта Джаз със 109:94 с 28 точки и 8 асистенции. Този път усилията на словенската суперзвезда бяха достатъчни за победа срещу този съперник, след като преди пет дни Юта успя да спечели първото си гостуване срещу "езерняците" като част от калифорнийското си турне.

Джейк ЛаРейвия допринесе с дабъл-дабъл от 15 точки и 10 борби, а Матис Тайбул добави 14 точки за Лейкърс.

За Юта най-резултатен беше Кайл Филиповски с 21 точки и 12 борби, а Ейс Бейли се отчете с 18 точки.

Кевин Дюрант отбеляза 32 точки при победата на Хюстън Рокетс срещу Лос Анджелис Клипърс със 116:104, Паскал Сиакам допринесе за успеха на Индиана Пейсърс срещу Оклахома Сити Тъндър със 125:120, а Тайлър Хиро с 32 точки донесе втора победа през сезона на Милуоки Бъкс срещу Торонто Раптърс със 116:111.