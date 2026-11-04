Защо американците гласуваха срещу политиката на Доналд Тръмп?

Вот в подкрепа на демократите или вот против политиките на Тръмп - кое надделя в американския избирател? Еднозначен отговор няма.

Американският гласоподавател както винаги гласува с портфейла си и инфлацията и рекордно високите цени на горивата повлияха. Но какво означава този вот за външната политика на САЩ и дава ли и индикации за тенденция и за предстоящите избори в Европа?

Не толкова сблъсък на идеи, колкото избор на "по-малкото зло" и начин да покажат разочарованието си - с тази нагласа според експерта по политически науки проф. Дейвид Шулц, американските избиратели са отишли до секциите.

- БНТ: Проф. Шулц, синя вълна и гласуване "за" демократите или наказание за републиканците заради политиките на Доналд Тръмп - какво се случи тази нощ? проф. Дейвид Шулц, преподавател по политически науки в университета „Хамлин" в Минесота: „Тази нощ станахме свидетели на комбинация и от двете, но най-вече на отхвърляне на републиканците и Доналд Тръмп, което не означава непременно подкрепа за демократите. Те обаче се възползваха от „анти-Тръмп" вълната и от неизпълнените му обещания - това да не въвлича страната във война, да не се покачват цените на продукти от първа необходимост като хляб, яйца или бензин. Едно от най-важните правила в политиката е - спазвай си думата и не лъжи хората.“ Матю Бойс, бивш зам. помощник държавен секретар на САЩ: „Ще отнеме време да осмислим какво точно се случи. Много е важно да анализираме какво се случва под повърхността, защото има много фактори, които не са очевидни. От една страна всички междинни избори са референдум за действащия президент и ако погледнем и предишните няколко тура - винаги сме свидетели на значително разместване в Конгреса.“

Матю Бойс е бивш заместник помощник държавен секретар по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Тогава отговаря за Югоизточна Европа.

Матю Бойс, бивш зам. помощник държавен секретар на САЩ: „Тръмп фокусира твърде голямо внимание върху себе си по време на кампанията. Голяма част от ключовите битки обаче бяха спечелени от кандидати, каквито американците не са свикнали да избират - крайнолеви демократи. Тези избиратели, които си мислят, че днешната Демократическа партия, с настоящите си политики, може да реши икономическите им проблеми, ще останат разочаровани. Защото политиките им са по-леви от всякога, а това никога не е било предпоставка за развита икономика. Избирателите изпратиха сигнал, че искат повече баланс между партиите във Вашингтон, но извадиха и червен картон на президента.“

Две тежки години във вътрешнополитически план, но свобода на действие във външната политика, очертават експертите за остатъка от мандата на Тръмп.

проф. Дейвид Шулц, преподавател по политически науки в университета "Хамлин" в Минесота: „Американският президент има много по-голямо влияние във външнополитически план и въпросът сега е до каква степен демократите ще могат да му се намесват по въпроси като Израел, Украйна или това да го накарат да прекрати войната срещу Иран. Със сигурност ще станем свидетели на много битки между Белия дом и Конгреса. Въпросът е дали републиканците в двете камари ще се съобразяват с Тръмп или ще му се противопоставят сега, когато вече няма от какво да се страхуват, защото именно републиканското крило, най-силно приближено на Тръмп, загуби местата си в Конгреса.“ Матю Бойс, бивш зам. помощник държавен секретар на САЩ: „Той има много правомощия и можем да очакваме да ги използва.“

Ще важи ли и в този случай твърдението, че ако Америка кихне, целият свят настива или отливът на подкрепа за Тръмп и републиканците не означава непременно разместване на пластовете и в Европа - въпрос, който няма еднозначен отговор.

Матю Бойс, бивш зам. помощник държавен секретар на САЩ: „В много европейски държави наблюдаваме същия възход на десния политически спектър, но и същите остри реакции срещу тази вълна. Мисля, че повечето предстоящи избори в Европа ще бъдат решени от вътрешнополитически въпроси, не вярвам гражданите да са повлияни от това какво се случва с президента на САЩ. Това, че Тръмп в момента е отслабен, ще повлияе на партиите, които му симпатизират и които по един или друг начин са разчитали на близки отношения с него.“ проф. Дейвид Шулц, преподавател по политически науки в университета "Хамлин" в Минесота: „Голяма част от изборните резултати - в САЩ, но и в Бразилия, ако щете и у вас в България - са движени от една страна от икономика, но от друга - от смяната на поколенията. Виждаме го в Испания също - има смяна на поколенията, които първо бяха увлечени от по-консервативни идеи, а по-късно ги отрекоха. Комбинацията от икономически проблеми, но и все по-голямо подмладяване на гласоподавателите, ще диктува изборите в следващите няколко години.“

По темата работиха: Тоня Димитрова, Джанан Дурал