В четвъртък валежите намаляват, но в планините ще остане много ветровито

През нощта валежите ще отслабват и спират, но на места в западните и централни райони все още ще превалява.

Минималните температури утре ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 7°, а максималните - от 6° в Североизточна до 14° в Югозападна България. Облачността ще се разкъсва и намалява, на много места до слънчево време. Слаби валежи от дъжд ще има в планинските райони на Западна България.

Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър, вече с посока от северозапад. За разлика от днес, утре по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ще остане много ветровито, с временно силен северен вятър и максимални температури от 9° до 11°.

И в планините ще бъде много ветровито, със силен североизточен вятър. Ще се задръжи предимно облачно, но ще превалява главно в масивите от Западна България. Сняг ще вали по високите части, където и максималните температури ще бъдат под нулата.

И в по-голямата част от Балканите облачността ще намалее.

Превалявания, но слаби, ще има в централните и южните райони от полуострова.

Значителни валежи се очакват за пореден ден в Южна Франция, както и на островите Корсика и Сардиния. Ще вали и в Източна Испания, както в северозападните части от Италия.

В останалата част от Европа, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево, със сутрешни мъгли.

И у нас, в петък и през почивните дни ще преобладава слънчево време, в часовете преди обяд - с мъгли.

Минималните температури ще се понижат чувствително и в повечето райони от страната ще бъдат отрицателни. Максималните ще останат без съществена промяна, между 8° и 13°.

В понеделник облачността отново ще се увеличи, но слаби превалявания от дъжд ще има главно в Западна България.