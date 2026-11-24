Специално отличие за Българската национална телевизия на осмото издание на националните награди „Агент на промяната“. Наградата получи Надежда Мирчева от предаването "Светът на жестовете". То беше отличено и с грамота в категорията "Екип".

Призът "Лидер на промяната" спечели победителката в "Евровизия" ДАРА. Наградите отличават хора, организации и екипи, които със своите действия и личен пример допринасят за положителната промяна в обществото.