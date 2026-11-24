Специално отличие за Българската национална телевизия на осмото издание на националните награди „Агент на промяната“. Наградата получи Надежда Мирчева от предаването "Светът на жестовете". То беше отличено и с грамота в категорията "Екип".
Призът "Лидер на промяната" спечели победителката в "Евровизия" ДАРА. Наградите отличават хора, организации и екипи, които със своите действия и личен пример допринасят за положителната промяна в обществото.
Надежда Мирчева, "Светът на жестовете": "Това е огромно признание, както за екипа на предаването, така и за БНТ, всъщност нашето предаване вече 45 години в ефира на националната телевизия, нашият екип сме почти 10 години заедно, няма как един човек да прави цяло такова предаване. Наша основна цел е да сме гласът на глухите хора и да сме свързващият мост между глухите хора и тяхната общност и чуващите хора."
Йоана Колева, организатор: "Всяка кауза заслужава да бъде видима. Тъй като тя подкрепя някой, нещо, променя животи и именно затова така е името - "Агент на промяната". Това са хората, които не просто говорят за нещата, а ги случват."