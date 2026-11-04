Държавата увеличава от 50 на 70% компенсациите за бизнеса с високо потребление на ток

Министерството на енергетиката ще поиска изменение на нотификацията от Европейската комисия, за да се осигури по-висока подкрепа за сметките за ток на бизнеса.
Това стана ясно след среща на работодателите и синдикатите с енергийния министър Ива Петрова. Обсъдени са различни мерки, а предприятията очакват още през октомври да получат компенсации. Бизнесът се оплака от рязко поскъпване на сметките за ток - с над 120% за изминалите четири месеца.
Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара: „По отношение на електроинтензивната индустрия имаме общо съгласие, че интензитетът на подкрепа трябва да бъде увеличен с това, което е допустимо от ЕК - именно от 50 на 70%. По отношение на всички останали небитови потребители ще продължим разговорите.“
Ива Петрова, министър на енергетиката: „Фактурите за октомври трябва да се види начислена компенсация, тя ще е средно около 40 - 41 евро за мегават час. Имаме възможност да се възползваме от по-висок интензитет на помощта, допустим по нотифицираната мярка за държавна помощ. Същевременно трябва да се извърви пътя по изменение на нотификацията.“