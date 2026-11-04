Протести в Дания на учащи срещу плановете за орязване на стипендии

Хиляди гимназисти и студенти протестираха в Дания срещу плановете на правителството за орязване на стипендиите.

Според организаторите в шествието само в Копенхаген са се включили 12 хиляди учащи се. Те преминаха от кметството до парламента с лозунги „нарушено обещание" по адрес на правителството. За да подсили разходите за отбрана, кабинетът планира да премахне сегашната всеобща държавна финансова подкрепа за учащи се над 18 години, ако те живеят с родители с общ годишен доход над 94 хиляди евро. Така стипендията си ще загубят 14 хиляди учащи се, а за около 8 хиляди тя ще бъде намалена.

Снимки: БТА