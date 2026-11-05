Почти без валежи ще бъде в четвъртък

Облачността ще се разкъсва, в много райони до предимно слънчево. Слаби превалявания от дъжд ще има в планинските райони на Западна България. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 7°, а максималните - между 7° и 14°, в София - около 9°.

И по Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 8° до 11°. Температурата на морската вода е от 15° до 17°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Западна България ще превалява дъжд, по високите части - сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

През следващите дни облачността ще намалее и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Вятърът ще е слаб от северозапад, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще се понижат значително и през почивните дни ще са около и под 0°, а максималните ще са без съществена промяна, предимно между 8° и 13°. В понеделник облачността ще се увеличи и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.