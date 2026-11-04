Хакери атакуваха регионални кръвни банки във Франция, запасите от кръв са непокътнати

За хакерски атаки срещу няколко регионални кръвни банки във Франция, съобщи министерството на здравеопазването в Париж. Съхраняваните кръвни продукти не са пострадали.

По-рано кибер посегателства срещу хладилната техника принуди супермаркети в осем европейски страни да бракуват значителни количества храна. Преди това, преди три седмици, първа пострада търговската мрежа на Франция. Сегашните хакерски атаки срещу кръвни банки са засегнали системите за наблюдение и контрол на някои от хладилните помещения, посочват френските власти.

Сигурността на кръвните продукти е била съхранена благодарение на наличните алармени системи, както и на мерките, предприети незабавно. Следствието сега иска да разкрие начина на действие, потенциално засегнатата техника и условията и времето за безопасно пускане в действие.