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Хакери атакуваха регионални кръвни банки във Франция, запасите от кръв са непокътнати

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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хакери атакуваха регионални кръвни банки франция запасите кръв непокътнати
Снимка: Снимката е илюстративна
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За хакерски атаки срещу няколко регионални кръвни банки във Франция, съобщи министерството на здравеопазването в Париж. Съхраняваните кръвни продукти не са пострадали.

По-рано кибер посегателства срещу хладилната техника принуди супермаркети в осем европейски страни да бракуват значителни количества храна. Преди това, преди три седмици, първа пострада търговската мрежа на Франция. Сегашните хакерски атаки срещу кръвни банки са засегнали системите за наблюдение и контрол на някои от хладилните помещения, посочват френските власти.

Сигурността на кръвните продукти е била съхранена благодарение на наличните алармени системи, както и на мерките, предприети незабавно. Следствието сега иска да разкрие начина на действие, потенциално засегнатата техника и условията и времето за безопасно пускане в действие.

#регионални кръвни банки #хакери #Франция

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