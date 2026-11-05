След акцията във фабрика за цигари: Ще повдигнат ли обвинения срещу трима задържани?

Очаква се днес да стана ясно дали прокуратурата в Благоевград ще повдигне ли обвинения на тримата задържани, при спецакцията на ГДБОП и ОДМВР – Благоевград в село Рилци.
При операцията бяха установени и конфискувани машини за производство на цигари, заготовки и опаковъчни материали. Едино от трите задържани лица е вече известно на антимафиотите с дейности по изграждане и оборудване на нелегални фабрики за цигари. Разследването има за цел да установи дали машините за цигари са използвани за производство, а за престъплението се предвижда до 3 години лишаване от свобода.
Иван Стоилов, началник отдел в ГДБОП: "В това помещение зад нас установихме така голям брой машини, техника, съоръжения, материали и консумативи точно за производство на тютюни в изделия, цигари."
Елица Калпачка, административен ръководител -районен прокурор на Районна прокуратура Благоевград: "Реално трябва да има регламентацията по Закона за акцизите и данъчните складове, трябва да има регистрация в агенция "Митници". Такава регистрация не е установена по отношение на машините, които са иззети по досъдебното производство."