Антимафиотите задържаха знаково лице за нелегалното производство на цигари у нас в с. Рилци (СНИМКИ)

Разследването е за незаконно съхранение на машини и съоръжения за цигари, а не за нелегално производство на цигари
Знаково лице при нелегалното производство на цигари е задържано при акцията на ГДБОП и МВР в благоевградското село Рилци.
То е известно на антимафиотите с дейности по изграждане и оборудване на нелегални фабрики за цигари.
Въпреки първоначалните данни за незаконна фабрика за цигари в селото, разследването е за съхранение на машини и съоръжения за цигари в нарушение на закона, съобщиха от районната прокуратура в Благоевград.
В частното хале се е намирала техника и машини, подготвена за производство на цигари.
Специализираната полицейска операция се проведе снощи в благоевградското село. За 24 часа са задържани три лица със съпричастност към престъплението. Образувано е досъдебно производство.
В момента разследването установява дали машините за цигари да използвани за производство.
По повод отлагането на брифинга, който бе насрочен за 07.30 часа тази сутрин и изместването му за 14.30 компетентните институции заявиха, че са изчаквали събиране на достатъчно информация, за да се съобщи тя коректно пред обществото.