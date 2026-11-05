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Издръжка живот: КНСБ представя данните за третото тримесечие

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КНСБ ще представи днес данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за третото тримесечие на годината.

Според изчисленията на синдикатите през септември малката потребителска кошница е струвала малко над 62 евро. А цените на стоките в нея и бензин А-95 са поскъпнали с 8,6%спрямо същия период на миналата година.

При последното отчитане преди три месеца синдикатите обявиха, че близо 1/3 от доходите на едно семейство отиват за храна. През второ тримесечие на годината 1491 евро са били необходими за издръжка на тричленно семейство, изчислиха тогава КНСБ.

#месечна издръжка живот #КНСБ

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