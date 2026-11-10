Шофьорка с близо 3 промила алкохол и положителна проба за кокаин е задържана в Силистренско

Жена на 35 години е заловена да шофира след употреба на алкохол и наркотици в района на Тутракан. След като катастрофирала и повредила автомобила си, тя избягала и се укрила в гориста местност. В колата ѝ е открито и пакетче с кокаин. Случаят е от 6 ноември около 02.00 часа през нощта на главния път Русе – Силистра. Жената самокатастрофирала, след като се блъснала в мантинела и откъснала едно от колелата на автомобила си.

Няколко шофьори спрели, за да ѝ помогнат, но вместо това тя се опитала да им отнеме телефоните, за да не подадат сигнал в полицията. След това прескочила мантинелата и се укрила в близката гора. Полицаите претърсили района и я открили след около половин час, свита в храстите. При направените тестове дрегерът отчел 2,69 промила алкохол, а пробата за наркотици била положителна за кокаин.

Даниел Костадинов, началник на РУ-Тутракан: „Поведението ѝ беше абсолютно неадекватно. Отказваше да говори на български език, въпреки че е българска гражданка. Казва, че не разбира нищо от това, което полицейските служители и задават като въпроси.“

Жената е задържана за 24 часа. В автомобила ѝ е открито и пакетче с кокаин. По случая е образувано досъдебно производство за притежание на наркотично вещество и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и наркотици.

От полицията посочват, че подобни случаи не са прецедент. През миналата година на територията на областната дирекция са установени около 196 случая на шофиране след употреба на алкохол и 60 след употреба на наркотици. От началото на тази година броят им е съответно около 200 и 45. От полицията призовават шофьорите да бъдат отговорни на пътя и гражданите да подават сигнали при съмнения за опасно поведение зад волана.

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