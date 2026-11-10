„Активни граждани - Варна“ настояват за цялостна преработка на Генералния план за организация на движението

Изтече срокът за подаване на мнения и възражения по проекта за нов Генерален план за организация на движението във Варна. Инициативният комитет „Активни граждани - Варна“ вече е изпратил своите възражения до компетентните институции, включително до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Според представителите на организацията основният проблем е, че проектът не отразява актуалната градска среда и настъпилите през последните години промени в инфраструктурата и застрояването.

Според Бистра Иванова от организацията документът не отразява мащабното строителство и промените в уличната мрежа през последните години.

Бистра Иванова, инициативен комитет „Активни граждани - Варна“: „Големият проблем е, че генералният план е стар и не отразява съвременните реалности в нашия град. През последните години има бомбастично строителство, нови улици и нови сгради. Всичко това не е отразено в документа. Реално ни се предлага една претоплена манджа, която ни представят като прясна.“

Сред основните искания на гражданите са Морската градина и крайбрежната алея да бъдат включени в плана като защитени пешеходни зони, с ясни правила за ограничаване на автомобилния трафик.

„Изключително важно е в този генерален план да бъдат включени Морската градина и крайбрежната алея като пешеходни зони. Това трябва да се обсъжда широко, защото засяга цялата общественост“, подчерта Иванова.

Сред основните искания на гражданите е Морската градина да бъде защитена от автомобилен трафик, като достъпът на автомобили бъде разрешен само в определени часове за зареждане на заведенията. За крайбрежната алея те настояват за по-голяма пешеходна зона, като се запази ограничен достъп до плажната ивица. От инициативния комитет изразяват недоволство и от начина, по който е проведено общественото обсъждане на проекта на 9 октомври. По думите на Николай Кръстев информацията за срещата не е била достатъчно разпространена, а на нея са присъствали едва около трима граждани.

Николай Кръстев, Инициативен комитет „Активни граждани Варна“: „Настояваме администрацията на общината да прояви уважение към гражданите си, да ги информира и да намери подходящия начин да ги включи в процеса.“

Организацията поставя и въпроса за разширяването на зелената зона, включително евентуалното включване на квартал „Чайка“. От „Активни граждани - Варна“ настояват проектът да бъде цялостно преработен и да се проведе ново обществено обсъждане с широко гражданско участие.

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