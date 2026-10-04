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Христина Пенева и Катерина Кулешова завършиха седми във финала на Световната купа в Ричоне

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Спорт
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Българският тандем допусна грешка и не успя да изпълни цялата си комбинация в синхронните скокове на батут

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Христина Пенева и Катерина Кулешова завършиха на седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне.

Българките достигнаха до финала на надпреварата, но в решителното изпълнение допуснаха грешка и не успяха да завършат цялата си комбинация. Пенева и Кулешова получиха оценка от 24.680 точки, която им отреди седмата позиция в крайното класиране.

Победата в дисциплината заслужиха китайките Синсин Чжан и Юй Чжан, които показаха най-силното изпълнение във финала и събраха 49.690 точки.

Синсин Чжан е световна шампионка в синхронните скокове от 2021 година, а на Световното първенство през 2025-а спечели бронзов медал в дисциплината. Нейната партньорка Юй Чжан е световна шампионка за девойки от 2023 година, а през настоящия сезон завоюва титлите на Азия както индивидуално, така и в синхроните.

Грешка във финала допуснаха и лидерките след квалификациите София Алиева и Яна Лебедева, които се състезават под неутрален флаг. Те получиха едва 5.190 точки и останаха на осмото място. Лебедева има две победи в стартове за Световната купа през 2026 година.

Христина Пенева участва и в индивидуалната надпревара в Ричоне. Състезателката на клуб „Имидж“ Русе достигна до полуфиналите, където получи 52.080 точки и завърши на 14-а позиция, което не ѝ позволи да намери място във финала.

#Световна купа по скокове на батут в Ричоне 2026 #Катерина Кулешова #Христина Пенева

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