Икономическият ефект за София от трите международни скейтборд състезания ще бъде десетки милиони евро. Това заяви на брифинг пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, след като Столичният общински съвет (СОС) одобри финансиране от общинския бюджет за близо 10 милиона евро за домакинството на три скейтборд състезания и изграждане на площадка.

Това е инвестиция в градската икономика, а не просто подкрепа за състезание, федерация или посредници, каза Терзиев и уточни, че Световната скейт федерация не е никакъв посредник. Скейтът е олимпийски спорт, който набира все по-голяма популярност, отбеляза кметът. Според него състезанията ще влеят свежи пари в общинската икономика. Разчетът показва много ясно колко милиона се очакват от нощувки, от допълнителни разходи, които да се направят. Съоръжението за скейт, което ще бъде изградено, ще бъде сертифицирано и ще се ползва от цяла Югоизточна Европа, мотивира отпускането на финансирането Терзиев.

"Ако не се справим, ще може да ме критикувате. Аз пък съм много амбициран да ви покажа, че всичко ще стане както трябва в срок", заяви столичният кмет.

Той каза в отговор на въпрос, че от общата сума, 9,6 млн. евро, два милиона на година ще бъдат за лицензи, останалите три и половина милиона ще са за логистика и организация. Според кмета инвестицията е оправдана, защото ще донесе пари за наболелите проблеми на града.

Васил Терзиев заяви, че Столичната община инвестира стотици милиони в инфраструктура, транспорт, паркове, осветление. Според кмета е изключително важно да се мисли дългосрочно за икономическото развитие на София и тези три международни състезания са инструмент за това, а не просто подкрепа на един спорт.

СОС одобри отпускането на до 9,6 млн. евро за тригодишна международна програма за периода 2027–2029 г. „Sofia World Skate Capital“, включваща олимпийски квалификационни състезания за Игрите Лос Анджелис 2028, състезания от Световната купа и съпътстващи международни спортни, младежки и бизнес инициативи в София.