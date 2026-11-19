Отборът на Локомотив (Варна) се завръща с представителен отбор в мъжкото първенство на България по хандбал, съобщиха от ръководството на клуба.



Локомотив прекрати участие в шампионата при мъжете през лятото на 2020 година, след като спечели рекордната 12-а национална титла. Тимът е рекордьор и с 11 национални купи.

„След 6 дълги години без участие в родните ни първенства ръководството на клуба реши да възроди представителния си тим. Локомотив прекрати участието си в родното първенство след 4 поредни титли и 5 последователни купи на България през 2020 година, като заложи на ново начало и работа основно в школата.

В каузата по възраждането на мъжкия тим се включиха играчи от двата най-успешни периода в историята на клуба: „Златния отбор“ с 8 титли и огромни успехи в Европа в периода 2000–2008 година и гореспоменатият отбор от периода 2015–2020 година, който остана непобеден в над 90 мача.

Отборът ще бъде допълнен и от част от юношите, които извоюваха редица призови места през последните сезони“, обявиха от управата на клуба.

Локомотив ще участва в „Б“ РХГ през този сезон, а целта е спечелване на първото място и успех след това в баража срещу отбора, класирал се на последно място в елита, за да си осигури промоция сред най-добрите за сезон 2027/2028.