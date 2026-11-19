Българките Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха във втория кръг на двойки жени на турнира по бадминтон "World Tour Super 500" в Хонконг. Надпреварата е с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 6 в схемата, загубиха от японките Сумите Накаде и Мию Такахаши с 21:15, 18:21, 18:21 за 55 минути на корта.

Сестрите спечелиха първия гейм, но съперничките им взеха следващите две части. В третия гейм българките водеха с 18:14, след което японките направиха серия от 7:0 и затвориха мача.