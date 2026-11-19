Българката Биляна Банева спечели бронзов медал в многобоя на Балканското първенство по спортна гимнастика. Надпреварата се провежда в Задар, Хърватия.

Състезателката на Левски-Спартак се класира на трето място във втора възрастова група (2013–2014 г.), като събра 46.149 точки. Възпитаничката на Милена Мавродиева получи оценки 11.533 на земя, 11.966 на прескок, 12.800 на греда и 9.850 на успоредка.

Другите две български представителки във възрастовата група – Деа Митрева и Виана Гълъбова от Стрийт Уоркаут България, завършиха съответно с 42.616 и 41.716, което им отреди 9-о и 11-о място.

В първа възрастова група (2015–2016 г.) най-предно класиране от българките записа Биляна Танчева, която се нареди четвърта с 41.816 точки. Виктория Илиева зае петото място с 41.733, а Анастасия Матановае осма с 41.083.

В трета възрастова група (2011–2012 г.), най-добре от българските гимнастички се представи Дария Балтанова, която е десета с 41.049 точки. Валерия Хинкова завърши на 13-а позиция с 39.916, а Симона Георгиева - 15-а с 39.416.

В отборната надпревара България остана без медал, като зае четвъртото място с актив от 130.231 точки. На първа позиция са гимнастичките на Словения със сбор от 135.548.

На Балканското първенство в Задар днес са финалите на отделните уреди.