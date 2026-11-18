Женският национален отбор на България по хандбал ще започне участието си в първото издание на Women’s IHF Nations Trophy Europe с двубой срещу Армения на 25 ноември от 19:00 часа. Надпреварата ще се проведе от 25 до 29 ноември в новата зала "АкваЛайф Арена“ в Кранево, съобщиха от Международната федерация по хандбал (IHF).

В турнира ще участват шест национални отбора, разпределени в две групи. България ще се изправи срещу Армения и Беларус, докато в другата група попадат олимпийският шампион от Рио 2016 Русия, Белгия и Косово. Вторият двубой на българските националки е насрочен за 27 ноември от 19:00 часа срещу Беларус.

Според регламента първите два отбора от всяка група ще се класират за полуфиналите на 28 ноември, където ще играят на кръст. Завършилите на трето място ще определят петия в крайното класиране. Срещата за бронзовите медали и финалът ще се проведат на 29 ноември, когато ще стане ясен и първият носител на трофея.

Women’s IHF Nations Trophy Europe е нова инициатива на Международната федерация по хандбал, създадена по модела на турнира IHF Emerging Nations Championship при мъжете. Основната цел е да предостави повече възможности за международни срещи на развиващите се национални отбори, които не участват редовно в големите първенства, както и да подпомогне развитието на женския хандбал.

България ще има представители и сред официалните лица на надпреварата. Международните съдии Георги Дойчинов и Юлиан Горецов са включени сред трите съдийски двойки, които ще ръководят двубоите в Кранево. Останалите арбитри са от Черна гора и Румъния.