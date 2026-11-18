Женският национален отбор на България по сабя, воден от Йоанна Илиева и треньора Ивайло Воденов, проведе открит урок за младите състезатели от фехтовален клуб Русе. Националките демонстрираха част от своите умения и споделиха опита, натрупан по време на международни състезания и тренировъчни лагери.

В репортаж за предаването "България в 60 минути“ по БНТ репортерът Роман Сушков и операторът Тихомир Стоичков се докоснаха до спецификата на този спорт. Пред камерата Йоанна Илиева показа основната стойка при игра със сабя и обясни кои части от тялото могат да бъдат атакувани.

"От кръста нагоре всичко е поражаемо пространство. Много важна е стойката, двата крака трябва да бъдат в една линия, а ръката да е готова за защита“, обясни българската състезателка.

Илиева, която наскоро спечели сребърен медал от състезание в Алжир, заема четвърто място в световната ранглиста. Тя има медал от световно първенство, участие на Олимпийските игри в Париж, победа в Световната купа в Пловдив и редица отличия от международни турнири.

Личният ѝ треньор Ивайло Воденов изрази оптимизъм за развитието на българската фехтовка, но подчерта сериозните проблеми с тренировъчните условия.

"Българската фехтовка върви нагоре. В момента подготовката ни е насочена към европейското и световното първенство през лятото. Намираме се в начален етап и постепенно ще навлизаме във все по-добра форма“, заяви специалистът.

Воденов обаче призна, че липсата на подходяща база затруднява подготовката на националните състезатели.

"Ние не се оплакваме от базата, защото нямаме никаква база. Тук, в Русе, има хубава зала за малък клуб, но ние нямаме дори такава в София. Ако знаете при какви условия се подготвят нашите съперници, разликата е огромна“, коментира треньорът.

Йоанна Илиева изрази удовлетворението си от възможността да се срещне с младите таланти в Русе и да им предаде част от натрупания опит.