Българските институции са реагирали незабавно при сигнала за помощ и са спасили целия екипаж на кораба “GAS HUSKY", ударен на 100 км от българския бряг. Това посочват от Министерски съвет.

България е мобилизирала отбранителния си капацитет за наблюдение и охрана на своите териториални води. Страната ни вече поиска помощ от ЕС и НАТО и продължава да работи за обединяване на усилията за налагане на мораториум върху атаките срещу търговските кораби в Черно море.

Българското правителство последователно подкрепя международните усилия за прекратяване на военните действия в Украйна и възстановяване на мира със средствата на дипломацията. Това е и най-ефективното решение за гарантиране на сигурността на търговското корабоплаване.