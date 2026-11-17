МС: Институциите са реагирали незабавно при сигнала за помощ и са спасили екипажа на кораба GAS HUSKY
Българските институции са реагирали незабавно при сигнала за помощ и са спасили целия екипаж на кораба “GAS HUSKY", ударен на 100 км от българския бряг. Това посочват от Министерски съвет.
България е мобилизирала отбранителния си капацитет за наблюдение и охрана на своите териториални води. Страната ни вече поиска помощ от ЕС и НАТО и продължава да работи за обединяване на усилията за налагане на мораториум върху атаките срещу търговските кораби в Черно море.
Българското правителство последователно подкрепя международните усилия за прекратяване на военните действия в Украйна и възстановяване на мира със средствата на дипломацията. Това е и най-ефективното решение за гарантиране на сигурността на търговското корабоплаване.