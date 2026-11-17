Тайгър Уудс се готви да се завърне към състезателния голф през декември за първи път от повече от две години. 50-годишната легенда е включена в състава за турнира „Хиро Уърлд Чалъндж“ на Бахамите, който ще бъде първото му участие в официална надпревара от Откритото първенство на Великобритания през 2024 г.

15-кратният шампион в турнирите от Големия шлем не е играл в състезание, носещо точки за световната ранглиста, след изданието на The Open на игрището „Роял Трун“. Последните години бяха изключително трудни за американеца, който се сблъска с поредица от контузии и сериозни сътресения в личния си живот.

Дългоочакваното завръщане на Уудс идва след пореден труден етап в живота му. През септември той прие петгодишна забрана да шофира като част от споразумение по делото за опасно шофиране. През март голфърът беше арестуван и обвинен в шофиране под въздействието на упойващи вещества, след като автомобилът му закачи камион и се преобърна във Флорида.

При инцидента у него бяха открити и две бели таблетки, идентифицирани като хидрокодон – опиоидно лекарство, използвано за облекчаване на болката. Впоследствие Уудс се оттегли от голфа, за да потърси лечение. По думите на неговия адвокат той е преминал през „интензивна, строго индивидуализирана и интегрирана с медицинска грижа програма“.

Американецът продължава да се бори и с тежките последици от множество травми през последните години. Той претърпя няколко операции на гърба, получи сериозни фрактури на десния крак след автомобилна катастрофа през 2021 г., а през 2025 г. скъса ахилесовото си сухожилие.