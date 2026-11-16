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Реставратори от Осло помагат за изграждането на център на опазване на подводното наследство на остров Кирик

Мария Чернева от Мария Чернева
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Ще се възстановява музеят на бившата военна база

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България намери силни партньори в плановете си да изгради център за опазване на подводното ни наследство на остров Кирик.

Едни от най-добрите специалисти от музея за културна история в Осло ще помагат да се изградят реставрационни лаборатории и музей в Созопол по програмата за европейско икономическо пространство.

Проектът, който предстои по Норвежката грантова схема, е за 2 милиона евро.

Потънал изцяло сред гъста растителност, никой не го беше виждал от години. Но след седмица работа на багера, музеят на бившата военна база прие първите си посетители. И то онази рядка порода експерти, които веднага могат да видят потенциала на тези руини - едни от най-добрите реставратори в Европа.

Бриняр Сандвол, ръководител "Управление на колекциите", Университета на Осло: "Ще станат чудесни лаборатории, близо до морето, от където ще идват и всичките ви експонати."

д-р Найден Прахов, директор на Институт за подводно наследство: "И те са на едно ниво."

Бриняр Сандвол, ръководител "Управление на колекциите", Университета на Осло: "Няма да е необходимо да се вдига и пренася много."

Виктор Димитров, подводен археолог: "Може и да се използват едни останали релси, които са сложени да местят торпедата до бункерите."

Те са норвежките партньори на Института за подводно наследство и са ангажирани да помогнат на колегите си да превърнат това пространство в единствен по рода си културен център.

А в халетата, които преди месеци бяха обявени като сгради с отпаднала необходимост, експертите видяха чудесно пространство за експониране на потънали кораби.

Биняр Сандвол, ръководител "Управление на колекциите", Университета на Осло: "Разбира се, тук трябва да се свърши много работа. Но ще стане хубаво, когато приключи и най-голямото предимство тук е близостта но морето, защото морските археолози лесно ще пренасят находките и оборудването си."

Началото е поставено, партньорите са амбицирани. Остава и министерството на културата да прехвърли собствеността си, за да стартира до края на годината проекта, който ще преобрази острова.

#Музей за подводна археология #Норвежка схема #остров Кирик #реставрационни ателиета #музей

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