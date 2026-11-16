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България отстъпи на Естония в последния си мач за годината
21:02, 16.11.2026
Чете се за: 04:55 мин.
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
17:25, 16.11.2026
Чете се за: 00:35 мин.
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
15:15, 16.11.2026
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
13:56, 16.11.2026
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
11:40, 16.11.2026 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
10:00, 16.11.2026
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
09:25, 16.11.2026
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
08:20, 16.11.2026 (обновена)
Чете се за: 05:30 мин.
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Спортни новини 16.11.2026 г., 20:50 ч.
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20:50, 16.11.2026
Спорт
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20:45, 16.11.2026
Предизборната кампания в Испания е в разгара си, полицията в...
20:37, 16.11.2026
Ексклузивно: Екип на БНТ бе допуснат до новите бойни машини...
20:30, 16.11.2026
Близо 5 млрд. долара са необходими за възстановяването на Непал...
20:09, 16.11.2026
Тръмп: Путин отстъпва за Украйна
20:04, 16.11.2026
Драгоман, Сливница и Алдомировци потънаха в скръб заради смъртта на...
19:48, 16.11.2026
След хаоса в небето над САЩ: Тръмп поиска десетки милиарди за нови...
19:35, 16.11.2026
Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан...
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Спортни новини 16.11.2026 г., 12:25 ч.
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Атака с морски дронове преобърна кораб в Черно море, целият екипаж е спасен
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Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан Рилски, е тази вечер
19:35, 16.11.2026
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България спаси от европейски санкции две руски банки с български...
19:06, 16.11.2026
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Контролът върху ядрените оръжия ще обсъждат Путин, Си Дзинпин и...
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