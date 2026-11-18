Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети световните шампиони по скокове на батут Елена Михайлова и Ивилин Маджаров. Двамата завоюваха историческа първа световна титла за България в новата дисциплина смесени синхронни скокове при 11–12-годишните по време на шампионата в Нанджин, Китай.

"Поздравявам ви за огромния успех. Написахте история в тази дисциплина и донесохте на България повод за истинска гордост. Благодаря на вашите треньори и родители, без чиято подкрепа този успех не би бил възможен“, заяви Керязов по време на срещата.

Спортният министър поздрави и останалите български състезатели, участвали на световното първенство, като изрази увереност, че натрупаният международен опит ще им помогне в бъдещото развитие и ще ги мотивира да преследват нови отличия.

По време на срещата председателят на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров обяви, че през 2027 година страната ни ще бъде домакин на световното първенство, което ще има и статут на олимпийска квалификация. Той благодари на Министерството на младежта и спорта за подкрепата и подчерта значението на предстоящото домакинство за популяризирането на дисциплината в България.

Керязов от своя страна изрази признателност към Димитров за дългогодишната му работа за развитието на спорта у нас. Поздравления към младите световни шампиони и техните треньори отправиха още заместник-министърът Мария Цветкова и съветникът на министъра Желязко Желязков.