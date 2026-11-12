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Елена Михайлова и Ивилин Маджаров са финалисти на световното първенство по скокове на батут

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Спорт
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Българският тандем се класира сред най-добрите осем в смесените синхронни скокове във възрастовата група 11–12 години.

Елена Михайлова Ивилин Маджаров
Снимка: Българска федерация по скокове на батут
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Елена Михайлова и Ивилин Маджаров са първите български финалисти на световното първенство по скокове на батут в Китай.

Двамата намериха място сред най-добрите осем в смесените синхронни скокове във възрастовата група 11–12 години. Българският синхрон се класира за финала с трети резултат от 45.89 точки, въпреки че в квалификациите оценката им беше четвърта. Според регламента обаче право на участие във финала има само една двойка от държава.

Другата българска двойка – Георги Беловодски и Никол Филипова, завърши на девето място с 42.65 точки.

С първи резултат във финала влизат представителите на домакините Данзън Уанг и Нима Иру с 47.49 точки. Втори са Георги Делибашвили и Нино Маркозашвили с 46.01 точки.

В квалификациите във възраст 11-12 години участваха общо 17 синхронни двойки.

Световното първенство продължава с квалификациите в олимпийската дисциплина във възрастовата група 17–21 години. България ще бъде представена от Калоян Петров, Пресиян Въндев и Марияна Узунова.

Догодина шампионатът на планетата ще се проведе в София. България пое домакинството от Китай, след като в Нанджин президентът на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров прие символично флага от първия вицепрезидент на Международната федерация по гимнастика (FIG) Али Ал-Хитми.

#Световно първенство по скокове на батут в Нанцзин 2026 г.

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