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ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Спортни новини 11.11.2026 г., 20:50 ч.

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Спортни новини 11.11.2026 г., 20:50 ч.
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