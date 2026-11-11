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Церемонии за 108-та годишнина от края на Първата световна война

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Навършват се 108 години от края на Първата световна война. На 11-ти ноември 1918 година, в железопътен вагон в гората край френския град Компиен е подписано споразумение, което слага край на бойните действия и Германия капитулира.

От 1919 година светът чества Деня на примирието и отдава почит на загиналите. В Париж президентът Макрон оглави церемонията пред Триумфалната арка и направи преглед на войските. По време на войната умират от 9 до 10 милиона войници, като армиите на Антантата губят около 5 до 6 милиона военни, убити по бойните полети и починали от рани или болести. В Съединените щати се чества Деня на ветерана. Президентът Тръмп положи венец на Мемориала Арлингтън, най-значимото военно гробище в страната.

#първа световна война #церемония

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