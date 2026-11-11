Можеха ли електронни табели да предотвратят катастрофата на АМ „Тракия“?
Можеше ли тежката катастрофа на автомагистрала Тракия да бъде предотвартена. Втори ден търсим отговор на този въпрос и все повече са мненията, че това е могло да стане ако е бил реализиран проект от преди 10 години за въвеждането на интелигентна трафик система по магистралата, която да предупреди шофьорите, че има опасност.
- Прокуратурата след разпита на шофьора на румънския тир: Не е спирал, а е намалил скоростта и е усетил удар
Идеята по магистрала „Тракия“ да бъде изградена интелигентна транспортна система и чрез електронни табели шофьорите да се предупреждават за опасностите е от 2016 година, когато Пътната агенция като бенефициент по програма с европейско финансиране прави проект именно за това. Проектът е стартирал няколко пъти през последните 10 години, но фактически никога тази идея не се реализира.
Диана Русинова, председател на Европейски център за транспортни политики: „Има възможности за така наречените пътни знаци с променящи се съобщения - 2020 година е имало такава поръчка до 2022 година нищо не се е случило - тоест няма нищо изградено и я прекратяват. След това 2025 година на ново се обявява такава поръчка, която е от сегашното ръководство на АПИ, 2026 е прекратена може би поради липса на финансиране, знаете АПИ тази година пари за поддръжка на пътища - нямат.“
Тези кадри са от 5 февруари 2019 година от автомагистрала „Струма“, тогава при идентична катастрофа като тази на „Тракия“, 30 автомобила се нанизват един в друг в гъстата мъгла, един човек загива, 13 са ранени. Тогава от Пътната агенция съобщават, че в участъка има изградена интелигентна транспортна система с електронни табели, в деня на инцидента не работила, защото не била завършена. Репортерската ни проверка днес показа, че табелите работят, макар и само с призив за внимателно шофиране. Попитахме Пътната агенция дали 7 години по-късно системата е завършена и кой управлява предупрежденията, отговор обаче не получихме.
Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Това е въпросът, дали те работят и дали са автономни, защото ако чакаме някой от София да ги управлява - това е безсмислено.“
Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Пак имаме човешка намеса някой някъде трябва да види на някой монитор, след това трябва да задейства. Когато разчитаме на човешкия фактор да вземе някакво отношение - винаги закъсняваме.“
Да погледнем и към международния опит за информиране на шофьорите при тежки пътни инциденти и опасности на пътя. Примерът е от Австрия, където обществената медия ORF управлява специализирано трафик радио, което предоставя надеждна и актуална информация за пътната обстановка за цялата страна чрез радиоефира. При възникване на опасни ситуации радиостанцията прекъсва редовната си програма, за да информира слушателите.
Редакцията работи в тясно сътрудничество с всички аварийни и спасителни служби, агенциите, отговарящи за поддръжката на магистралите, както и операторите на обществения транспорт. Важен източник на информация са и самите шофьори, които могат да подават сигнали за задръствания или опасности на специалната телефонна линия. Трафик радиото е и една от най-слушаните медии в Австрия.
По темата работиха: Виктор Борисов, Иво Никодимов