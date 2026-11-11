БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата...
Чете се за: 06:07 мин.
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният...
Чете се за: 01:15 мин.
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Можеха ли електронни табели да предотвратят катастрофата на АМ „Тракия“?

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Запази
можеха електронни табели предотвратят катастрофата bdquoтракияldquo
Слушай новината

Можеше ли тежката катастрофа на автомагистрала Тракия да бъде предотвартена. Втори ден търсим отговор на този въпрос и все повече са мненията, че това е могло да стане ако е бил реализиран проект от преди 10 години за въвеждането на интелигентна трафик система по магистралата, която да предупреди шофьорите, че има опасност.

Идеята по магистрала „Тракия“ да бъде изградена интелигентна транспортна система и чрез електронни табели шофьорите да се предупреждават за опасностите е от 2016 година, когато Пътната агенция като бенефициент по програма с европейско финансиране прави проект именно за това. Проектът е стартирал няколко пъти през последните 10 години, но фактически никога тази идея не се реализира.

Диана Русинова, председател на Европейски център за транспортни политики: „Има възможности за така наречените пътни знаци с променящи се съобщения - 2020 година е имало такава поръчка до 2022 година нищо не се е случило - тоест няма нищо изградено и я прекратяват. След това 2025 година на ново се обявява такава поръчка, която е от сегашното ръководство на АПИ, 2026 е прекратена може би поради липса на финансиране, знаете АПИ тази година пари за поддръжка на пътища - нямат.“

Тези кадри са от 5 февруари 2019 година от автомагистрала „Струма“, тогава при идентична катастрофа като тази на „Тракия“, 30 автомобила се нанизват един в друг в гъстата мъгла, един човек загива, 13 са ранени. Тогава от Пътната агенция съобщават, че в участъка има изградена интелигентна транспортна система с електронни табели, в деня на инцидента не работила, защото не била завършена. Репортерската ни проверка днес показа, че табелите работят, макар и само с призив за внимателно шофиране. Попитахме Пътната агенция дали 7 години по-късно системата е завършена и кой управлява предупрежденията, отговор обаче не получихме.

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Това е въпросът, дали те работят и дали са автономни, защото ако чакаме някой от София да ги управлява - това е безсмислено.“

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Пак имаме човешка намеса някой някъде трябва да види на някой монитор, след това трябва да задейства. Когато разчитаме на човешкия фактор да вземе някакво отношение - винаги закъсняваме.“

Да погледнем и към международния опит за информиране на шофьорите при тежки пътни инциденти и опасности на пътя. Примерът е от Австрия, където обществената медия ORF управлява специализирано трафик радио, което предоставя надеждна и актуална информация за пътната обстановка за цялата страна чрез радиоефира. При възникване на опасни ситуации радиостанцията прекъсва редовната си програма, за да информира слушателите.


Редакцията работи в тясно сътрудничество с всички аварийни и спасителни служби, агенциите, отговарящи за поддръжката на магистралите, както и операторите на обществения транспорт. Важен източник на информация са и самите шофьори, които могат да подават сигнали за задръствания или опасности на специалната телефонна линия. Трафик радиото е и една от най-слушаните медии в Австрия.

По темата работиха: Виктор Борисов, Иво Никодимов

#АМ „Тракия“ #табели #катастрофа

Водещи новини

Прокуратурата след разпита на шофьора на румънския тир: Не е спирал, а е намалил скоростта и е усетил удар
Прокуратурата след разпита на шофьора на румънския тир: Не е...
Чете се за: 08:02 мин.
У нас
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия" Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
"Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб "Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира...
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Нов епизод от хибридните атаки в Европа, на прицел са над 6300...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Обща стачка парализира Испания
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният съд в Бургас...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ