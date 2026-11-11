Можеха ли електронни табели да предотвратят катастрофата на АМ „Тракия“?

Можеше ли тежката катастрофа на автомагистрала Тракия да бъде предотвартена. Втори ден търсим отговор на този въпрос и все повече са мненията, че това е могло да стане ако е бил реализиран проект от преди 10 години за въвеждането на интелигентна трафик система по магистралата, която да предупреди шофьорите, че има опасност.

Идеята по магистрала „Тракия“ да бъде изградена интелигентна транспортна система и чрез електронни табели шофьорите да се предупреждават за опасностите е от 2016 година, когато Пътната агенция като бенефициент по програма с европейско финансиране прави проект именно за това. Проектът е стартирал няколко пъти през последните 10 години, но фактически никога тази идея не се реализира.

Диана Русинова, председател на Европейски център за транспортни политики: „Има възможности за така наречените пътни знаци с променящи се съобщения - 2020 година е имало такава поръчка до 2022 година нищо не се е случило - тоест няма нищо изградено и я прекратяват. След това 2025 година на ново се обявява такава поръчка, която е от сегашното ръководство на АПИ, 2026 е прекратена може би поради липса на финансиране, знаете АПИ тази година пари за поддръжка на пътища - нямат.“

Тези кадри са от 5 февруари 2019 година от автомагистрала „Струма“, тогава при идентична катастрофа като тази на „Тракия“, 30 автомобила се нанизват един в друг в гъстата мъгла, един човек загива, 13 са ранени. Тогава от Пътната агенция съобщават, че в участъка има изградена интелигентна транспортна система с електронни табели, в деня на инцидента не работила, защото не била завършена. Репортерската ни проверка днес показа, че табелите работят, макар и само с призив за внимателно шофиране. Попитахме Пътната агенция дали 7 години по-късно системата е завършена и кой управлява предупрежденията, отговор обаче не получихме.

Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Това е въпросът, дали те работят и дали са автономни, защото ако чакаме някой от София да ги управлява - това е безсмислено.“ Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: „Пак имаме човешка намеса някой някъде трябва да види на някой монитор, след това трябва да задейства. Когато разчитаме на човешкия фактор да вземе някакво отношение - винаги закъсняваме.“

Да погледнем и към международния опит за информиране на шофьорите при тежки пътни инциденти и опасности на пътя. Примерът е от Австрия, където обществената медия ORF управлява специализирано трафик радио, което предоставя надеждна и актуална информация за пътната обстановка за цялата страна чрез радиоефира. При възникване на опасни ситуации радиостанцията прекъсва редовната си програма, за да информира слушателите.



Редакцията работи в тясно сътрудничество с всички аварийни и спасителни служби, агенциите, отговарящи за поддръжката на магистралите, както и операторите на обществения транспорт. Важен източник на информация са и самите шофьори, които могат да подават сигнали за задръствания или опасности на специалната телефонна линия. Трафик радиото е и една от най-слушаните медии в Австрия.

По темата работиха: Виктор Борисов, Иво Никодимов