Наполовина спуснати флагове в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност

Ден на траур в памет на загиналите 11 души при верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия". Държавните знамена бяха спуснати наполовина, а институциите запазиха минута мълчание.

Свалени наполовина в знак на съпричастност бяха флаговете и в Брюксел, и в Страсбург.

Наполовина спуснати флагове в знак на солидарност с България и пред всички европейски институции в Брюксел и Страсбург. Заседанието на евродепутатите също започна с минута мълчание.

Още в ранните часове на деня знамената пред Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет бяха спуснати наполовина. В Европарламента председателят Роберта Мецола почете паметта на всички загинали тази седмица - при стрелбата в Краков, при влаковия инцидент в Испания. Започна с верижната катастрофа в България.