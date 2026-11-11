БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата...
Чете се за: 06:07 мин.
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният...
Чете се за: 01:15 мин.
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Наполовина спуснати флагове в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази
Слушай новината

Ден на траур в памет на загиналите 11 души при верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия". Държавните знамена бяха спуснати наполовина, а институциите запазиха минута мълчание.

Свалени наполовина в знак на съпричастност бяха флаговете и в Брюксел, и в Страсбург.

Наполовина спуснати флагове в знак на солидарност с България и пред всички европейски институции в Брюксел и Страсбург. Заседанието на евродепутатите също започна с минута мълчание.

Още в ранните часове на деня знамената пред Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет бяха спуснати наполовина. В Европарламента председателят Роберта Мецола почете паметта на всички загинали тази седмица - при стрелбата в Краков, при влаковия инцидент в Испания. Започна с верижната катастрофа в България.

Роберта Мецола - председател на ЕП: "От името на Европейския парламент изразяваме искрени съболезнования на семействата и любимите на всички, които изгубиха живота си. Благодарим на спасителните и медицинските екипи, които работиха неуморно на местопроизшествието и на всички, които дариха кръв."

#спуснати наполовина #флагове #тежка верижна катастрофа #Страсбург #Брюксел

Водещи новини

Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия"
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
"Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб "Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“ Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нов епизод от хибридните атаки в Европа, на прицел са над 6300...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Обща стачка парализира Испания
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният съд в Бургас...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Не издържаме на този студ": 1000 абонатни станции на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ