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Проект за ескортиране на кораби в Черно море обявиха Украйна и Дания

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Европа
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Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Проект за ескортиране на кораби в Черно море обявиха Украйна и Дания в Копенхаген в момент, когато в Абу Даби се водеха преговори за край на войната. Те приключиха с договарянето на поредната размяна на военнопленници, обявена като най-голямата досега. Участието на европейците в преговорите за слагане край на войната в Украйна беше сред въпросите, по които различията остават.

Украйна и Дания разработват проект за ескортиране на кораби в Черно море с помощта на дронове, съобщи в Копенхаген Володимир Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Както знаете, Черно море е блокирано. За земеделието е много важно да се осигури ескортирането на корабите. Това е въпрос на сигурност, тъй като Русия атакува с дронове, включително ирански, както и с различни видове ракети. Ситуацията е трудна. Те се опитват да унищожат всички кораби, независимо на коя държава принадлежат. Обсъждаме и работим по организирането на ескортиране на кораби с помощта на различни видове дронове".

Чрез видеовръзка, заедно с датския премиер Мете Фредериксен, Зеленски обсъди с украинската делегация срещите в Абу Даби. След по-малко от два часа преговори резултатът от тях е договарянето на най-голямата размяна на военнопленници. Зетят на Тръмп съобщи, че американските преговарящи ще се срещнат утре с Владимир Путин в Москва, за да го запознаят с обсъденото, след което ще разговарят и с Володимир Зеленски в Дъблин.

Джаред Къшнър, пратеник на Доналд Тръмп: "Една от целите на срещата в Москва, освен опита да финализираме хуманитарни въпроси и освобождаването на затворници, е да видим дали можем да включим европейците в този формат, за да го превърнем в многостранен".

Давид Арахамия, представител на украинската делегация: "Смятам, че имаме добра динамика, за да намерим решение преди настъпването на новата година.“

Диалогът продължава, лаконична е Москва, която обаче не вижда мястото на европейците в него.

Владимир Медински, ръководител на руската делегация: "Не сме говорили с европейците. Наистина не разбираме какъв е статутът им тук, преговорите бяха в тристранен формат. Не сме получавали никакви мирни инициативи или конкретни предложения от европейските държави, затова е много трудно да знаем какво да обсъждаме".

Преговорите в Абу Даби бяха първите между Киев и Москва от 9 месеца.

#ескортиране на кораби #Дания #Черно море #Абу Даби #Украйна #проект

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