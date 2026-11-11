Анди Владимиров отстъпи на четвъртфинал на Младежките олимпийски игри Дакар 2026. Той загуби с 0:2 рунда от Бенямин Солтаниан от Иран, настоящ световен шампион от тазгодишното първенство в Ташкент, Узбекистан. Най-важното от надпреварата може да гледате на нашия сайт и в ефира на БНТ 3.



Първият рунд българинът допусна няколко тактически грешки, вторият рунд игра изключително силно и малко не му достигна за победа. Иранецът продължава победната си серия без загубен рунд от Световното първенство досега.



Анди е многократен златен медалист от ранкинговите турнири за световната и европейската ранглиста, многократен държавен шампион за юноши и кадети. Участник на Световни и Европейски първенства.



Работи в успешен тандем с националния треньор Пламен Трънски и с личния си треньор Милен Панчев.