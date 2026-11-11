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Анди Владимиров отстъпи на четвъртфинал на Младежките олимпийски игри

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Спорт
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Българинът загуби с 0:2 рунда от Бенямин Солтаниан от Иран, който е настоящ световен шампион.

Анди Владимиров
Снимка: Костадин Андонов, БОК
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Анди Владимиров отстъпи на четвъртфинал на Младежките олимпийски игри Дакар 2026. Той загуби с 0:2 рунда от Бенямин Солтаниан от Иран, настоящ световен шампион от тазгодишното първенство в Ташкент, Узбекистан. Най-важното от надпреварата може да гледате на нашия сайт и в ефира на БНТ 3.

Първият рунд българинът допусна няколко тактически грешки, вторият рунд игра изключително силно и малко не му достигна за победа. Иранецът продължава победната си серия без загубен рунд от Световното първенство досега.

Анди е многократен златен медалист от ранкинговите турнири за световната и европейската ранглиста, многократен държавен шампион за юноши и кадети. Участник на Световни и Европейски първенства.

Работи в успешен тандем с националния треньор Пламен Трънски и с личния си треньор Милен Панчев.

#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026 #Анди Владимиров

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