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Овечкин иска да играе за Русия на световното първенство в Германия

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Надпреварата ще се проведе догодина.

александър овечкин хеттрик победа вашингтон нхл
Снимка: БТА
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Звездата на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин изрази желание да представя Русия на световното първенство по хокей на лед в Германия през май следващата година. Голмайстор №1 в историята на НХЛ обаче подчерта, че евентуалното участие на страната му не зависи от него.

В края на миналия месец Спортният арбитражен съд (КАС) прие жалбата на Русия и постанови страната да бъде допусната до турнира, след като преди това беше отстранена от Международната федерация по хокей на лед заради руската инвазия в Украйна.

„Просто искаш да представяш страната си. Няма значение къде – на световно първенство, Олимпийски игри или Европейско първенство. Искаш просто да излезеш на леда и да играеш за родината си. Сигурен съм, че ако попитате феновете, те ще искат да видят най-добрите играчи, както и младото поколение, от което ще израснат бъдещите звезди. Но, знаете, това не зависи от нас“, заяви Овечкин пред медиите след мача на Вашингтон срещу Отава Сенатърс.

Германия първоначално заплаши да се откаже от домакинството на световното първенство, ако Русия бъде допусната до участие. Впоследствие обаче от местната хокейна федерация обявиха в неделя, че подобен вариант вече не е възможен.

Няколко държави, сред които и действащият световен шампион Финландия, също заплашиха с бойкот на турнира, ако на „Сборная“ бъде позволено да се завърне в международните състезания.

Овечкин неведнъж е бил критикуван за близките си отношения с руския президент Владимир Путин. През ноември 2017 г. хокеистът стартира движението „PutinTeam“ в подкрепа на държавния глава преди президентските избори през 2018 г. През септември миналата година той участва и в политическа реклама заедно с руския външен министър Сергей Лавров.

#световно първенство по хокей на лед в Германия 2027 г. #Александър Овечкин

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