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Линдзи Вон претърпя деветата си операция след кошмара на Олимпийските игри

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Американката обясни, че хирурзите ще премахнат всички метални елементи, поставени при предишните осем операции за възстановяване на предната кръстна връзка и лечението на останалите травми.

линдзи вон почти изгубих крака падането милано кортина
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Американската скиорка Линдзи Вон претърпя деветата си операция, след като получи фрактури на крака и глезена при падане по време на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

42-годишната състезателка публикува видео в социалните мрежи преди интервенцията, в което сподели, че се надява това да бъде последната ѝ операция. Тя призна, че е „нервна и притеснена“, но същевременно „развълнувана от възможността най-накрая да остави всичко това зад гърба си“.

Вон обясни, че хирурзите ще премахнат всички метални елементи, поставени при предишните осем операции за възстановяване на предната кръстна връзка и лечението на останалите травми.

„Правя това видео предварително, защото всъщност започвам доста да се притеснявам. В деня на операцията ще бъда съсредоточена и отпочинала и ще се опитам просто да премина през всичко“, каза американката.

„Изчаках всичките тези девет месеца, за да могат костите ми да заздравеят и да възстановим предната кръстна връзка. Костите ми зараснаха, което е страхотна новина. Но очевидно сега имам и проблем с кръстната връзка, което означава още шест до девет месеца“, добави спортистката.

Вон падна само 13 секунди след началото на спускането на Олимпиадата в Кортина, след като закачи врата по трасето. Инцидентът се случи девет дни след като американката скъса връзки в лявото си коляно.

Олимпийската шампионка в спускането от 2010 г. по-рано разкри, че поредицата от операции е предотвратила необходимостта от ампутация на крака ѝ.

Считана за една от най-великите състезателки в историята на алпийските ски, Вон сложи край на кариерата си през 2019 г. след множество контузии на краката. През 2024 г. обаче тя изненадващо се завърна към състезанията след частична смяна на дясната колянна става.

Американката има 84 победи в стартове за Световната купа – второ място във вечната класация при жените след сънародничката си Микаела Шифрин.

#Линдзи Вон

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