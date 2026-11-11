БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата...
Чете се за: 06:07 мин.
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният...
Чете се за: 01:15 мин.
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са от...
Чете се за: 00:40 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Полша отказа визи на руски ски скачачи за стартовете от Световната купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Сезонът в Световната купа по ски скокове започва на 21 ноември в норвежкия град Лилехамер.

австрийските състезатели ски скокове оттеглиха участие състезанието предацо
Снимка: БТА
Слушай новината

Полша няма да издава визи на руски състезатели по ски скок за стартовете от Световната купа във Висла и Закопане през този сезон. Решението остава в сила дори за спортисти, получили разрешение от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) да участват като неутрални, потвърдиха от полското външно министерство пред Ройтерс.

Ограниченията за влизане в страната обхващат руските граждани, които искат да преминат през полския участък от външната граница на Европейския съюз, както и през въздушните и морските гранични пунктове. Спортните събития не попадат сред предвидените изключения.

От външното министерство са категорични, че няма основание да бъдат издавани визи на руски ски скачачи с цел участие в състезания на полска територия.

Висла ще приеме стартове от Световната купа при мъжете и жените от 4 до 6 декември. Мъжката надпревара в Закопане пък се завръща в календара между 15 и 17 януари.

Сезонът в Световната купа по ски скокове започва на 21 ноември в норвежкия град Лилехамер.

#световна купа по ски скок 2026/27

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници
2
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за...
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в катастрофите и отправя молитва към Бог, за да им даде утеха и вяра
3
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
5
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо...
Опозицията след верижните катастрофи: Искания за оставки и поемане на отговорност от управляващите
6
Опозицията след верижните катастрофи: Искания за оставки и поемане...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
6
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...

Още от: Още

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, таекуондо
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, таекуондо
Анди Владимиров отстъпи на четвъртфинал на Младежките олимпийски игри Анди Владимиров отстъпи на четвъртфинал на Младежките олимпийски игри
Чете се за: 01:02 мин.
Овечкин иска да играе за Русия на световното първенство в Германия Овечкин иска да играе за Русия на световното първенство в Германия
Чете се за: 02:20 мин.
Линдзи Вон претърпя деветата си операция след кошмара на Олимпийските игри Линдзи Вон претърпя деветата си операция след кошмара на Олимпийските игри
Чете се за: 02:32 мин.
Спортни новини 10.11.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.11.2026 г., 20:50 ч.
Димитър Митев: Това е най-горещото време, на която съм карал Димитър Митев: Това е най-горещото време, на която съм карал
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Прокуратурата след разпита на шофьора на румънския тир: Не е спирал, а е намалил скоростта и е усетил удар
Прокуратурата след разпита на шофьора на румънския тир: Не е...
Чете се за: 08:02 мин.
У нас
Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия" Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
"Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб "Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“ Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тира след катастрофата на АМ „Тракия“
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нов епизод от хибридните атаки в Европа, на прицел са над 6300...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Обща стачка парализира Испания
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Обрат по делото „Бургазлиев“: Апелативният съд в Бургас...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ