Полша отказа визи на руски ски скачачи за стартовете от Световната купа

Полша няма да издава визи на руски състезатели по ски скок за стартовете от Световната купа във Висла и Закопане през този сезон. Решението остава в сила дори за спортисти, получили разрешение от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) да участват като неутрални, потвърдиха от полското външно министерство пред Ройтерс.

Ограниченията за влизане в страната обхващат руските граждани, които искат да преминат през полския участък от външната граница на Европейския съюз, както и през въздушните и морските гранични пунктове. Спортните събития не попадат сред предвидените изключения.

От външното министерство са категорични, че няма основание да бъдат издавани визи на руски ски скачачи с цел участие в състезания на полска територия.

Висла ще приеме стартове от Световната купа при мъжете и жените от 4 до 6 декември. Мъжката надпревара в Закопане пък се завръща в календара между 15 и 17 януари.

Сезонът в Световната купа по ски скокове започва на 21 ноември в норвежкия град Лилехамер.