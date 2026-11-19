Два златни, един сребърен и три бронзови медала спечелиха българските състезателки в женско направление на финалите на отделните уреди на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар, Хърватия.

В първа група на прескок шампионка стана Виктория Илиева с оценка 12.000 точки, а Анастасия Матанова пета с 11.275. На смесена успоредка Илиева завоюва сребро с 9.450. На греда Биляна Танчева е пета с 10.250, а на земя Матанова взе бронз с 10.650, а Биляна Танчева е шеста с 9.750 точки.

Във втора възрастова група Биляна Банева е шампионка на земя с 12.200 точки, както и трета на прескок с 11.875 и на греда с 12.200. На прескок Дея Митрева е пета с 11.450 точки, а на смесена успоредка Ваня Гълъбова се класира на пето място с 9.650.

Общо равносметката на България от първенството е 26 медала - три титли отборно и в индивидуалния многобой и 16 отличия в мъжко направление на финалите на отделните уреди и бронз на Биляна Банева в многобоя при девойките.