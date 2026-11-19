Седем златни, пет сребърни и четири бронзови медала спечелиха българските състезатели в мъжко направление на финалите на отделните уреди на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар, Хърватия.

Най-много титли завоюва Никълъс Наков, който триумфира на три уреда в третата възрастова група. Българските гимнастици се представиха силно и в останалите възрастови категории, като записаха призови класирания на почти всички финали.

В първа възрастова група (2013 г. и по-малки) Александър Михнев спечели златото на земя с 11.100 точки. Павел Попов завърши четвърти с 11.033.

На кон с гривни Павел Попов заслужи сребърния медал с 10.633, а Александър Михнев се класира трети с 10.533. На халки Попов стана балкански шампион с 10.933, а Михнев взе среброто с 10.766 точки.

На прескок България няма медалист, след като Александър Михнев остана пети с оценка 10.716, а Петър Касапски – шести с 10.300. На успоредка Павел Попов е вицешампион с 11.833, а Александър Михнев се класира пети с 11.333. Попов завърши пети и на финала на висилка с 10.800.

Във втора възрастова група (2012 г.) Борис Караджинов спечели златото на земя с 12.866 точки. Състезателят на ЦСКА завърши четвърти на кон с гривни с 11.100 и на халки с 11.266.

На прескок Караджинов заслужи бронзовия медал с 12.216 точки, а Михаил Божанин се нареди шести с 10.766. На успоредка Борис Караджинов добави още един бронз с 11.500, а на висилка е пети с 10.666.

В трета възрастова група (2011 г.) Никълъс Наков от Левски-Спартак спечели три титли – на кон с гривни с 13.800, на успоредка с 12.400 и на висилка с 11.700. Възпитаникът на Делян Димитров прибави сребро на халки с 11.500 и завърши пети на прескок с 10.533.

Борислав Жеков от Интерком Груп-Черноморски юнак стана шампион на земя с 13.133 точки и вицешампион на прескок с 12.383. Той се класира четвърти на кон с гривни с 10.800, на халки с 10.766 и на висилка с 11.100.

Веселин Христов взе бронзов медал на земя с 12.600 точки и завърши четвърти на успоредка с 11.133.

Преди два дни националите завоюваха още три титли - отборно и в индивидуалния многобой.

В момента се провеждат финалите на отделните уреди в женско направление.