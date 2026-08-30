Сами Паяри покори Парагвай и записа трета поредна победа в WRC

Сами Паяри продължи впечатляващата си серия в световния рали шампионат, след като спечели рали Парагвай, 11-и кръг за сезона. Финландецът с Тойота записа трета поредна победа след триумфите си в Естония и Финландия и се доближи до лидера в генералното класиране Елфин Еванс.

Паяри влезе като лидер във финалния ден и успя да задържи преднината си до края. Той завърши състезанието с 25.8 секунди аванс пред новозеландеца Хейдън Падън с Хюндай. Трети на 40 секунди остана французинът Адриен Фурмо, също с Хюндай, докато Еванс се нареди четвърти с изоставане от 45.1 секунди.

"Невероятно е. Още веднъж големи благодарности на отбора. Не беше лесно рали – нито за пилотите, нито за отбора. Продължаваме да се опитваме да даваме най-доброто от себе си в шампионата и сме много щастливи от този резултат“, коментира Паяри след успеха.

С третата си последователна победа финландецът намали изоставането си от Еванс в генералното класиране. Британецът остава начело, но вече има 20 точки аванс три кръга преди края на сезона.

Финалният ден в Парагвай беше белязан и от тежката катастрофа на Такамото Кацута и навигатора му Арън Джонстън. Автомобилът им се вдигна на две колела, преобърна се и се удари в крайпътен стълб. Инцидентът доведе до отмяната на предпоследния етап.

Двамата не са получили наранявания, но са били откарани в болница за допълнителни прегледи. Заместник-шефът на Тойота Юха Канкунен потвърди, че екипажът е добре, въпреки че автомобилът е сериозно повреден.

След отпадането Кацута, който по-рано през сезона спечели ралитата в Кения и Хърватия, заема четвъртото място в шампионата на 56 точки зад Еванс.

Николай Грязин, който се състезава с български лиценз, завърши на 11-о място в общото класиране на рали Парагвай.

Битката в световния шампионат продължава с рали Чили, което стартира на 10 септември.







