БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на „Бургас Рън“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Дъждът не успя да спре стотиците любители на бягането, които изпълниха центъра на Бургас за деветото издание на фестивала „Бургас Рън“. Рекорден брой – над 1200 жители и гости на града – се включиха в надпреварата, която премина през част от основните улици на града, сред които ул. „Александровска“, бул. „Сан Стефано“, ул. „24-ти черноморски пехотен полк“, бул. „Демокрация“ и ул. „Алеко Богориди“.

По трасето можеха да се видят както опитни бегачи, така и цели семейства с деца, дошли да споделят емоцията от фестивала. Сред участниците бе и заместник-кметът по туризъм и спорт в Община Бургас Манол Тодоров.

Състезанието отново предложи три дистанции – 5 км, 10 км и 21 км. За разлика от предишни години обаче старт-финалната зона този път бе разположена на площад „Тройката“, пред Културен дом НХК.

Стартът на състезателната програма бе даден точно в 08:00 часа с Полумаратон „Тришър“ – 21 км. В 08:15 часа по трасето потеглиха участниците на 5 км, а в 08:30 часа – състезателите на 10 км.

Не всички успяха да достигнат до призовите места, но всеки, който завърши успешно своята дистанция, получи медал от организаторите. За участниците бяха осигурени електронно времеизмерване, подаръци от партньорите, подкрепителни пунктове, медицинска помощ при необходимост и професионално фото- и видеозаснемане.

Деветото издание на „Бургас Рън“ затвърди мястото на събитието сред най-мащабните спортни прояви в града, събирайки на едно място любителите на бягането и активния начин на живот.

#Бургас Рън #Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна спря България след четиригеймова битка в София
1
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия
2
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен...
Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи
3
Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението продължи
4
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението...
„ЕМКО“: Инцидентът в склада е пореден саботаж срещу българската отбранителна индустрия
5
„ЕМКО“: Инцидентът в склада е пореден саботаж срещу...
НА ЖИВО: Финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
6
НА ЖИВО: Финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Регионални

Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
Дърво падна върху кооперация в Пловдив Дърво падна върху кооперация в Пловдив
Чете се за: 01:27 мин.
Васил Терзиев: "Витоша на децата" тази година стигна до 2000 деца Васил Терзиев: "Витоша на децата" тази година стигна до 2000 деца
Чете се за: 00:57 мин.
В Плевен беше представена историческа възстановка на третия щурм за града от 11 септември 1877 г. В Плевен беше представена историческа възстановка на третия щурм за града от 11 септември 1877 г.
Чете се за: 03:50 мин.
С помощта на дарители: Облагородяват Еврейския гробищен парк в Пловдив С помощта на дарители: Облагородяват Еврейския гробищен парк в Пловдив
Чете се за: 00:55 мин.
След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на „Бургас Рън“ Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на „Бургас Рън“
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм „Св. Александър Невски“ Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм „Св. Александър Невски“
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Надежда Йорданова за случая с „петричкия Ескобар“:...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Новият сезон в Народен театър „Иван Вазов“:...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ