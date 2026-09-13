Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на „Бургас Рън“

Дъждът не успя да спре стотиците любители на бягането, които изпълниха центъра на Бургас за деветото издание на фестивала „Бургас Рън“. Рекорден брой – над 1200 жители и гости на града – се включиха в надпреварата, която премина през част от основните улици на града, сред които ул. „Александровска“, бул. „Сан Стефано“, ул. „24-ти черноморски пехотен полк“, бул. „Демокрация“ и ул. „Алеко Богориди“.

По трасето можеха да се видят както опитни бегачи, така и цели семейства с деца, дошли да споделят емоцията от фестивала. Сред участниците бе и заместник-кметът по туризъм и спорт в Община Бургас Манол Тодоров.

Състезанието отново предложи три дистанции – 5 км, 10 км и 21 км. За разлика от предишни години обаче старт-финалната зона този път бе разположена на площад „Тройката“, пред Културен дом НХК.

Стартът на състезателната програма бе даден точно в 08:00 часа с Полумаратон „Тришър“ – 21 км. В 08:15 часа по трасето потеглиха участниците на 5 км, а в 08:30 часа – състезателите на 10 км.

Не всички успяха да достигнат до призовите места, но всеки, който завърши успешно своята дистанция, получи медал от организаторите. За участниците бяха осигурени електронно времеизмерване, подаръци от партньорите, подкрепителни пунктове, медицинска помощ при необходимост и професионално фото- и видеозаснемане.

Деветото издание на „Бургас Рън“ затвърди мястото на събитието сред най-мащабните спортни прояви в града, събирайки на едно място любителите на бягането и активния начин на живот.