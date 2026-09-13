В Плевен беше представена историческа възстановка на третия щурм за града от 11 септември 1877 г.

Край Панорама "Плевенска епопея 1877" беше представена историческа възстановка на третия щурм за Плевен от 11 септември 1877 г. Той се превръща в ключов момент от Плевенската епопея и Руско-турската война от 1877-1878 г. Петмесечните боеве за освобождението на Плевен са едни от най-значителните събития през Руско-турската война по своята продължителност, по броя на участващите в тях войски и по дадените жертви. Повече от 31 000 воини от многонационалната руска имперска армия и над 4500 воини от съюзническата румънска армия загиват при Плевен. Сраженията имат решаваща роля за хода и изхода на войната, припомни по време на панихидата в памет на загиналите директорът на Регионалния военноисторически музей Нели Станева.

На 11 и 12 септември 1877 г. 13-хилядният отряд на генерал Скобелев води тежки сражения за превземането на редутите "Исса ага" и "Кованлък", разположени южно от Плевен.

Военният ръководител на възстановката полковникът от запаса професор Мануш Христов разказа, че тя пресъздава едни от най-героичните моменти от битката на 30 август 1877 г. по стар стил или 11 септември по нов. Те са свързани с овладяването на редута "Кованлък". Той добави, че във възстановката участват около 150 човека с опит от клубовете на Национално дружество "Традиция" от цялата страна и местния Регионален клуб "Васил Ганчев – Плевналията". Част от тях са турски аскер, други са от Руската императорска армия, а има и представители на местното население.

Професор Христов уточни, че организаторите държат възстановката да бъде на действителните места, където са се водили сраженията. Спазена е посоката, от която е тръгнала Руската императорска армия, първоначално от Мъртвата долина. След това с обходи се овладява редутът "Кованлък".

Освен бойните действия възстановчиците пресъздадоха и военния съвет с присъствието на император Александър II, църковния ритуал и действията на медицинските сестри в лазарета.

Преди самото събитие участниците са провели интензивни репетиции от рано сутринта, за да отработят основните елементи.

В началото поздрав към участниците отправи областният управител на област Плевен Иван Петков. Водосвет отслужи отец Милен от плевенския храм "Света Параскева".

Водещият, член на Регионален клон "Традиция" и секретар на плевенския регионален клуб Милен Първанов каза пред събралите се участници и зрители, че с този спектакъл се отдава почит на всички, които са участвали в събитията преди 149 години.

Вчера в местността Комудара край Плевен историческа възстановка с над 300 участници представи битката при Дойран от април 1917 г.

Възстановките се организират от Национално дружество "Традиция", Регионален клуб "Васил Ганчев – Плевналията", Сдружение "Героите на Дойран" и Сдружение "34-ти пехотен Троянски полк". Община Плевен оказва съдействие за реализацията на двете събития чрез осигуряване на озвучаване и логистична подкрепа, както и чрез участието на Общинския духов оркестър.