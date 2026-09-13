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В Плевен беше представена историческа възстановка на третия щурм за града от 11 септември 1877 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Край Панорама "Плевенска епопея 1877" беше представена историческа възстановка на третия щурм за Плевен от 11 септември 1877 г. Той се превръща в ключов момент от Плевенската епопея и Руско-турската война от 1877-1878 г. Петмесечните боеве за освобождението на Плевен са едни от най-значителните събития през Руско-турската война по своята продължителност, по броя на участващите в тях войски и по дадените жертви. Повече от 31 000 воини от многонационалната руска имперска армия и над 4500 воини от съюзническата румънска армия загиват при Плевен. Сраженията имат решаваща роля за хода и изхода на войната, припомни по време на панихидата в памет на загиналите директорът на Регионалния военноисторически музей Нели Станева.

На 11 и 12 септември 1877 г. 13-хилядният отряд на генерал Скобелев води тежки сражения за превземането на редутите "Исса ага" и "Кованлък", разположени южно от Плевен.

Военният ръководител на възстановката полковникът от запаса професор Мануш Христов разказа, че тя пресъздава едни от най-героичните моменти от битката на 30 август 1877 г. по стар стил или 11 септември по нов. Те са свързани с овладяването на редута "Кованлък". Той добави, че във възстановката участват около 150 човека с опит от клубовете на Национално дружество "Традиция" от цялата страна и местния Регионален клуб "Васил Ганчев – Плевналията". Част от тях са турски аскер, други са от Руската императорска армия, а има и представители на местното население.

Професор Христов уточни, че организаторите държат възстановката да бъде на действителните места, където са се водили сраженията. Спазена е посоката, от която е тръгнала Руската императорска армия, първоначално от Мъртвата долина. След това с обходи се овладява редутът "Кованлък".

Освен бойните действия възстановчиците пресъздадоха и военния съвет с присъствието на император Александър II, църковния ритуал и действията на медицинските сестри в лазарета.

Преди самото събитие участниците са провели интензивни репетиции от рано сутринта, за да отработят основните елементи.

В началото поздрав към участниците отправи областният управител на област Плевен Иван Петков. Водосвет отслужи отец Милен от плевенския храм "Света Параскева".

Водещият, член на Регионален клон "Традиция" и секретар на плевенския регионален клуб Милен Първанов каза пред събралите се участници и зрители, че с този спектакъл се отдава почит на всички, които са участвали в събитията преди 149 години.

Вчера в местността Комудара край Плевен историческа възстановка с над 300 участници представи битката при Дойран от април 1917 г.

Възстановките се организират от Национално дружество "Традиция", Регионален клуб "Васил Ганчев – Плевналията", Сдружение "Героите на Дойран" и Сдружение "34-ти пехотен Троянски полк". Община Плевен оказва съдействие за реализацията на двете събития чрез осигуряване на озвучаване и логистична подкрепа, както и чрез участието на Общинския духов оркестър.

#Плевенска епопея 1877 #историческа възстановка #Плевен

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