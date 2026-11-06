Благотворителна кампания набира средства за лечението на 5-годишната Никол

Момиченцето е с детска церебрална парализа и епилепсия, а семейството ѝ се нуждае от подкрепа за продължаване на лечението и рехабилитацията в Турция
Нова благотворителна кампания под надслов "Силата на Никол“ набира средства в подкрепа на 5-годишната Никол Николаева Сотирова, която живее с детска церебрална парализа и епилепсия. Най-голямата мечта на момиченцето е един ден да може да ходи самостоятелно.
Никол е родена преждевременно и е претърпяла недостиг на кислород при раждането. Въпреки здравословните затруднения тя продължава да показва напредък благодарение на постоянните грижи на своите родители и провежданите терапии.
По думите на семейството ѝ първоначалните прогнози са били, че момиченцето няма да може да говори. Днес обаче Никол не само общува, но и пее песни и рецитира стихотворения.
През последните пет години родителите ѝ самостоятелно осигуряват необходимите средства за лечение, рехабилитация и специализирани помощни средства. Семейството пътува между България и Турция, където Никол получава медицински грижи и провежда терапии, насочени към подобряване на двигателните ѝ способности.
Разходите за продължаване на лечението обаче стават все по-трудни за покриване, което налага организирането на дарителската кампания.
Инициативата е 17-ата поредна благотворителна кауза на организаторите, които се надяват към нея да се присъединят спортисти, обществени личности и дарители. Предишната им кампания в подкрепа на Емо Ангелов е приключила успешно благодарение на събраната обществена подкрепа.
Организаторите планират да дадат по-широка публичност на историята на Никол, за да достигне призивът за помощ до възможно най-много хора.
Кампанията "Силата на Никол“ е публикувана в платформата PavelAndreev. Към момента на предоставената информация наличната сума по нея е 5450,45 евро.
Всеки, който желае да подкрепи лечението и рехабилитацията на момиченцето, може да направи дарение чрез официалната страница на кампанията.
Семейството отправя призив и към хората, които нямат възможност да дарят, да споделят историята на Никол, за да може тя да достигне до повече потенциални дарители.
"Може би за някого едно дарение е просто малък жест. Но за мен то е шанс – шанс да направя още една крачка, шанс да се движа по-лесно, шанс един ден да тичам, да играя и да се радвам на детството си като другите деца“, гласи част от посланието на кампанията.