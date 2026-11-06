Благотворителна кампания набира средства за лечението на 5-годишната Никол

Нова благотворителна кампания под надслов "Силата на Никол“ набира средства в подкрепа на 5-годишната Никол Николаева Сотирова, която живее с детска церебрална парализа и епилепсия. Най-голямата мечта на момиченцето е един ден да може да ходи самостоятелно.

Никол е родена преждевременно и е претърпяла недостиг на кислород при раждането. Въпреки здравословните затруднения тя продължава да показва напредък благодарение на постоянните грижи на своите родители и провежданите терапии.

По думите на семейството ѝ първоначалните прогнози са били, че момиченцето няма да може да говори. Днес обаче Никол не само общува, но и пее песни и рецитира стихотворения.

През последните пет години родителите ѝ самостоятелно осигуряват необходимите средства за лечение, рехабилитация и специализирани помощни средства. Семейството пътува между България и Турция, където Никол получава медицински грижи и провежда терапии, насочени към подобряване на двигателните ѝ способности.

Разходите за продължаване на лечението обаче стават все по-трудни за покриване, което налага организирането на дарителската кампания.

Инициативата е 17-ата поредна благотворителна кауза на организаторите, които се надяват към нея да се присъединят спортисти, обществени личности и дарители. Предишната им кампания в подкрепа на Емо Ангелов е приключила успешно благодарение на събраната обществена подкрепа.

Организаторите планират да дадат по-широка публичност на историята на Никол, за да достигне призивът за помощ до възможно най-много хора.

Кампанията "Силата на Никол“ е публикувана в платформата PavelAndreev. Към момента на предоставената информация наличната сума по нея е 5450,45 евро.

Всеки, който желае да подкрепи лечението и рехабилитацията на момиченцето, може да направи дарение чрез официалната страница на кампанията.

Семейството отправя призив и към хората, които нямат възможност да дарят, да споделят историята на Никол, за да може тя да достигне до повече потенциални дарители.

"Може би за някого едно дарение е просто малък жест. Но за мен то е шанс – шанс да направя още една крачка, шанс да се движа по-лесно, шанс един ден да тичам, да играя и да се радвам на детството си като другите деца“, гласи част от посланието на кампанията.