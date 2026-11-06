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Почина Вежди Рашидов

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Почина скулпторът, бивш председател на Народното събрание, бивш министър на културата и депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов. Информацията е потвърдена за БНТ от пресцентъра на ГЕРБ.

Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път, написа във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки.
През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни.
Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят.
Ще ми липсваш, приятелю!
Поклон пред паметта ти!

Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик ВЕЖДИ РАШИДОВ! Мир на душата му, написа голямата българска певица Лили Иванова.

Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно! Поклон пред паметта ти!
Съболезнования на семейството на Вежди Рашидов

Новината съобщи и журналистът Валерия Велева във Фейсбук.

Вежди Летиф Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. През 1970 г. завършва Художественото училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София, а през 1978 г. – специалност „Скулптура“ в Художествената академия при проф. Д. Даскалов, се посочва в биографията на Вежди Рашидов на неговия сайт.

От 1978 г. Рашидов участва в национални и международни изложби, биеналета и симпозиуми. Представял е свои произведения на Международното биенале за скулптура в Равена и на Световния панаир на изкуствата в Базел. Сред самостоятелните му изложби са тези в ЮНЕСКО в Париж през 1989 г., в Токио през 1992 г. и в Музея на Оскар Уайлд в Дъблин през 2006 г. Освен скулптури той излага рисунки и акварели, сочи биографичната справка на сайта му.

Сред отличията му са златният медал на Ватикана на името на Данте Алигиери от 1981 г., първата награда на Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово от 1983 г. и голямата награда за скулптура „ВЕРА“ от международния фестивал „Традиции и съвременност“ в Москва през 2009 г. Рашидов е носител на орден „Стара планина“ с лента и е член-кореспондент на Българската академия на науките. Почетен гражданин е на София, Димитровград и Кърджали, наред с други градове. Негови произведения се съхраняват в български галерии и в колекции в чужбина, сред които галерия „Уфици“ във Флоренция, музеят „Пушкин“ в Москва и Музеят на Израел в Йерусалим, според биографията на скулптора.

Рашидов е министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов. Той заема поста от 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. и от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г., по данни на Министерството на културата.

Според информация в сайта на Народното събрание Рашидов е бил народен представител в седем парламента. На 21 октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание и заема поста до края на мандата му през февруари 2023 г. В 49-ото Народно събрание е депутат от ГЕРБ-СДС. На 1 септември 2023 г. парламентът прекратява пълномощията му като народен представител след подадена оставка.

#починал #Вежди Рашидов

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