В Троянския манастир ще се отбележат 14 години от кончината на патриарх Максим

Днес се навършват 14 години от кончината на Българския патриарх Максим. По повод годишнината Негово Светейшество патриарх Даниил ще възглави Заупокойна света литургия и панихида в Троянския манастир. В тях ще участват и митрополити от Българската православна църква.



Патриарх Максим почина на 98-годишна възраз през ноември 2012 г. Той ръководи Българската православна църква в продължение на 41 години. По негово желание беше погребан в Троянския манастир, който се намира край до родното му място – с. Орешак.