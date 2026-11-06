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В Троянския манастир ще се отбележат 14 години от кончината на патриарх Максим

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Патриарх Даниил ще възглави Заупокойната света литургия и панихидата

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Днес се навършват 14 години от кончината на Българския патриарх Максим. По повод годишнината Негово Светейшество патриарх Даниил ще възглави Заупокойна света литургия и панихида в Троянския манастир. В тях ще участват и митрополити от Българската православна църква.

Патриарх Максим почина на 98-годишна възраз през ноември 2012 г. Той ръководи Българската православна църква в продължение на 41 години. По негово желание беше погребан в Троянския манастир, който се намира край до родното му място – с. Орешак.

#кончина на патриарх Максим # патриарх Даниил #заупокойна молитва #Троянски манастир

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