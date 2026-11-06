Младежки протести в Гърция: Исканията са за повече средства за образование и срещу скъпия живот

Ученици, студенти и приподаватели отново излязоха по улиците на Гърция с искане за повече средства за образование. Каузата мобилизира младежта в цяла Европа, които протестират срещу скъпия живот. По данни на Евростат през 2023 година Гърция е отделила за образование 3,3 процента от Брутния вътрешен продукт, което е много под средното равнище в Европа от 4,7 на сто. Същевременно Атина се ангажира да увеличи разходите за отбрана на 5 процента от БВП до 2035 г. за да изпълни ангажиментите си към НАТО.

Участниците в демонстрация на учащи се пред Атинския университет се обяви за безплатно обществено образование. Федерацията на учителите от средното училище обяви спиране на работа ча четири часа, така че преподавателите да се включат в протестите за по-добро образование. Недоволството е и срещу липсата на инфраструктура, недостига на персонал и окаяното състояние на училищните сгради.

Зета, студентка: "Няма общежития за студенти от провинцията, няма безплатно обществено хранене за всички, а само по определени критерии, което според мен не трябва да е така. Всеки, който учи в университет, трябва да има безплатна храна".

Протестното движение се обяви и срещу скъпия живот в условия на ниски доходи. Настояване за по-високи заплати същия ден имаше и във Франция, към протестите се присъединиха пет синдиката.

Лефтерис Маврос, студент: "Тук сме защото виждаме страна, в която не можем да живеем самостоятелно, не можем да изкараме финансово седмицата и в същото време непрекъснато се говори за война и харчене на пари за военно оборудване".

Първият ден на мобилизация в Гърция на 21 октомври събра повече от 10 хиляди демонстранти в Атина и Солун – втория по големина гръцки град, който е и утвърден академичен център. Социалното недоволство във Франция се следи отблизо в страна, преминала през десетилетна финансова криза, маркирана от бурни протести със сблъсъци с полицията. "Преминахме през това, което преживява днес Франция преди 15 години", написа на 21 октомври вестник "Катимерини". В редакционната статия се казва: "Когато един гражданин не може да изрази недоволството си пред урните, може да избере да излезе на улицата, особено ако е възмутен от усещането, че е изоставен от държавата.

Андреас Каргопулос – преподавател и синдикалист: "Искаме достойни заплати, безопасни сгради, училища, които обучават всички без значение на икономическите възможности, произход или пол. Намираме обстановката в училищата за неприемлива по отношение на материалната база и естеството на обучението, което е превърнато в прекомерно скъп изпитен център."

Гръцкото правителство признава, че разходите за студентско настаняване оказват натиск върху домакинствата и заяви, че са в ход проекти за нови общежития и ремонт и осъвременяване на съществуващия сграден фонд.