Нов опит за начало на делото срещу Мирослав Беляшки

В Окръжния съд в Хасково за днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки.



Той е подсъдим за длъжносностно престъпление, извършено на граничен пункт „Капитан Андреево“ през пролетта на миналата година.

По данни на прокуратурата Беляшки е разпоредил камион, превозващ цигари, да бъде предаден и придружен под конвой до Митнически пункт „Видин“, откъдето да напусне територията на страната. Според разследващите целта е била да се избегне плащането на акциз за близо 1,5 млн. евро. През юли делото не тръгна заради неявяването на адвоката на Беляшки