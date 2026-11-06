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Нов опит за начало на делото срещу Мирослав Беляшки

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В Окръжния съд в Хасково за днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на пловдивската митница Мирослав Беляшки.

Той е подсъдим за длъжносностно престъпление, извършено на граничен пункт „Капитан Андреево“ през пролетта на миналата година.

По данни на прокуратурата Беляшки е разпоредил камион, превозващ цигари, да бъде предаден и придружен под конвой до Митнически пункт „Видин“, откъдето да напусне територията на страната. Според разследващите целта е била да се избегне плащането на акциз за близо 1,5 млн. евро. През юли делото не тръгна заради неявяването на адвоката на Беляшки

#бивш шеф на пловдивската митница #Разпоредително заседание #Мирослав Беляшки

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