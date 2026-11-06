Започва изплащането на пенсиите за ноември

Изплащането на пенсиите за месец ноември чрез пощенските станции започва от днес и ще приключи на 20 ноември. Преводите на сумите по банков път също се бъдат извършени днес.



През този месец отново ще се приложат влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в предходния работен ден. А на 16 ноември ще бъдат изплатени обезщетенията за безработица.