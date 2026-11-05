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Работодателите вече с електронен достъп до целите трудови досиета на служителите си

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Работодателите у нас вече получават електронен достъп до цялото трудово досие на служителите си. До този момент те имаха достъп само до данни, които сами са подали в регистъра. Каква информация се съдържа в трудовото досие и може ли да се използва в ущърб на служителите?

Новата услуга на приходната агенция дава достъп на работодателите до всички детайли, които преди години бяха вписвани в трудовите книжки.

Милена Кръстанова, зам.-изпълнителен директор на НАП, ресор "Обслужване и ел. управление": "Ще ги улесни при изпълнение на задълженията им като работодател в това да изчислят съответния трудов стаж на лицата, да поддържат и да продължат информацията за трудовата дейност, цялостното трудово развитие на лицето актуална в регистъра."

Услугата облекчава достъпа до тези данни, но те ще се предоставят след заявление от работодателя, а служител на НАП ще провери дали той има сключен договор със съответния служител. Достъпът ще се спира при прекратяване на правоотношението.

Новата услуга е част от вече над 200 други електронни услуги, които предлага приходната агенция, някои от тях със свободен достъп, други с електронен подпис.

До момента в регистъра са създадени над 7 млн. записи по трудови правоотношения и над 700 - по служебни. Първите са на хора, работещи в частния сектор, а вторите - на държавните служители.

Георги Павлов има 25 годишен трудов стаж в различни сфери. Новата услуга не го притеснява.

Георги Павлов: "Не мисля, че това трябва да притеснява никого, навремето в хартиените трудови книжки беше записано, кой, къде и кога е работил, по каква причина е напуснал. Мисля, че това е нормално да се знае."

Според Стопанската камара електронната услуга преодолява проблемите от миналото със загубени трудови книжки.

Жасмина Саръиванова, директор"Индустриални отношения", БСК: "Работодателят няма да има достъп до информацията за тяхното трудово възнаграждение и обезщетение при предходните работодатели. Нещо, което е правилно."

През миналата година чрез електронните услуги са направени над 2 млн. справки от физически и юридически лица

#трудово досие #електронен достъп #промяна #работодатели #новини в Метрото

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