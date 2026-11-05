Нетаняху с отслабени позиции: Консултации за съставяне на кабинет

Позициите на израелския премиер Бенямин Нетаняху в следизборната битка за оставане на поста отслабнаха. Досегашен негов съюзник – ултраортодоксална партия, не препоръча нито един кандидат за съставяне на правителство.

От друга страна, две арабски партии застанаха зад Гади Айзенкот – основен съперник на Нетаняху.

Вотът на 27 октомври не излъчи категоричен победител и президентът Ицхак Херцог провежда консултации с политическите партии за съставяне на кабинет. Нетрадиционно той започна разговорите с най-малките формации, а късно тази нощ са последните му срещи с Айзенкот и Нетаняху.

По-рано държавният глава призова всички партии да направят всичко възможно за избягване на нови избори.